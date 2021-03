Lavoro & Sindacato “Ciao Antonio, continueremo a seguire il tuo esempio”. La Cisl Irpinia-Sannio piange il dirigente Melchionda 23 Marzo 2021

Il cordoglio della Cisl Irpinia-Sannio per la scomparsa di Antonio Melchionda.

“E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Dirigente Cisl e amico prof. Antonio Melchionda. La Cisl tutta piange un grande uomo. Ha scritto la storia della Cisl con i suoi oltre 50 anni di carriera sindacale nel settore scuola, sia a livello regionale che territoriale. La sua professionalità lo contraddistingueva in tutte le sedi di contrattazione d’Istituto. Una persona integra, onesta e di grande cuore. Sempre rispettoso delle regole e contro le ingiustizie e le scorrettezze”.

“Un uomo d’altri tempi, un uomo come pochi. Un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Un vuoto incolmabile… un pilastro per la Cisl scuola e per l’intera Cisl”.

“Il nostro territorio perde un importante riferimento che ha partecipato negli anni alla crescita della nostra Organizzazione, che a lui deve la vittoria di numerose battaglie. La tua purtroppo non sei riuscito a vincerla caro Antonio. Ma noi che tanto ti abbiamo amato e stimato continueremo a vincere per te, continueremo a portare avanti i tuoi ideali, continueremo a seguire il tuo esempio…tu che tanto ci hai insegnato, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Ciao Antonio”.