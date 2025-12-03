Christmas & Lab per una Montoro a misura di bambino

Per il periodo natalizio il Comune di Montoro organizza un programma di attività dedicate ai più piccoli per una Montoro a misura di bambino. Un calendario ricco di iniziative realizzato insieme alla Società Cooperativa Sociale 𝑬𝒖𝒅𝒆𝒎𝒐𝒏𝒊𝒂 e con la partecipazione di 𝑭𝒂𝒍𝒖̀ Animazione. Le attività creative e ricreative saranno dedicate a tutti i bambini e ai ragazzi dai 𝟔 𝐚𝐢 𝟏𝟒 𝐚𝐧𝐧𝐢.

Si inizia con la 𝐥𝐮𝐝𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐚, che si terrà presso il Plesso Alberto Manzi dell’Istituto Comprensivo “Michele Pironti. Previsti laboratori creativi e manuali, animazione e l’immancabile incontro con Babbo Natale. Le attività si terranno dal 22 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026. A seguire tre villaggi di Natale con spettacoli, giochi e attrazioni per tutta la famiglia. Primo appuntamento il 22 dicembre 2025 alla frazione Piano in piazza Michele Pironti; secondo incontro il 29 dicembre 2025 alla frazione Banzano in piazza Mercato mentre l’ultimo appuntamento si terrà con l’anno nuovo il 2 gennaio 2026 alla frazione Torchiati, in piazza Guido Rossi.

Gli eventi sui territori avranno inizio a partire dalle ore 17.00. Sono previste scenografie natalizie, casette gonfiabili, baby dance, laboratori creativi, mascotte, balloon art, zucchero filato, giochi e animazione e la possibilità di incontrare Babbo Natale

Per maggiori informazioni e per iscrivere i propri bambini al servizio ludoteca sarà possibile rivolgersi fino 𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟔 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 all’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐏𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 (𝐔𝐑𝐏) del Comune di Montoro, dal 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ al 𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ dalle ore 𝟗:𝟑𝟎 alle 𝟏𝟐:𝟑𝟎.

“Siamo contenti di questo splendido calendario di servizi e incontri gratuiti per i bambini del nostro territorio e per le loro famiglie” – commenta il sindaco Salvatore Carratu’ – “i nostri bambini e ragazzi sono al centro della nostra azione amministrativa”.