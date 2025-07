Chiusano San Domenico si prepara a rivivere gli anni ’90: il 26 luglio arriva “The Memories 90s”

Sabato 26 luglio 2025, a Chiusano San Domenico un tuffo nel passato che farà battere forte il cuore dei nostalgici e non solo. Alle ore 22:00, in Piazza D’Arco, andrà in scena “The Memories 90s”, lo spettacolo dedicato alla musica, alle mode e alle emozioni indimenticabili degli anni Novanta.

Un evento attesissimo che promette di trasformare la piazza del borgo irpino in una discoteca a cielo aperto, tra luci, colori e hit che hanno fatto la storia. Sul palco, performer, dj e ballerini faranno rivivere le atmosfere uniche di un’epoca che continua a far sognare generazioni intere. Uno spettacolo coinvolgente, gratuito e aperto a tutti, pensato per far ballare giovani e adulti al ritmo dei ricordi.

“The Memories 90s” è un viaggio musicale ed emozionale che celebra un’epoca che ha lasciato il segno. Un appuntamento imperdibile per chi vuole rivivere il meglio degli anni ’90.