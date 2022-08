A Chiusano San Domenico “rivivono” i magnifici anni ’80 e ’90: il 21 c’è anche Jo Squillo. Dalle 21 in poi, nel paese guidato dal sindaco Carmine De Angelis si torna indietro nel tempo. In via Arco, oltre alla possibilità di apprezzare i cocktail delle disco di quegli anni accompagnati da prodotti tipici, è previsto il concerto con Jo Squillo e le Drive in Girls. In più, musica con il dj Frisetti e gli Zeketam e tanti tanti personaggi anni ’80 e ’90.