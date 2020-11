Provincia Chiusano San Domenico in 3D: ecco l’app per visitare il paese 27 Novembre 2020

L’iniziativa del Comune di Chiusano San Domenico: “Abbiamo oggi concluso un progetto di ricostruzione in 3D della mappa del nostro paese! Grazie all’impegno e al lavoro del dott. Iandoli Salvatore e alla collaborazione con Vizual, Chiusano sarà dotata di una mappa tridimensionale con tecnologia AR+ (realtà aumentata).

La mappa stilizzata è articolata in tre differenti itinerari (ambientale, storico-culturale, open art) all’interno dei quali sono individuati i luoghi di interesse.

Il totem è realizzato in acciaio allegerito compatibile con le norme di rispetto ambientale vigenti.

Scarica l’app Vizual e scopri i contenuti in AR+. Accedendo all’app è possibile inquadrare le immagini e vivere la realtà aumentata dell’itinerario e dei luoghi di interesse scansionati.

Scopri la storia dei luoghi di Chiusano. A scansione effettuata verrai reindirizzato su una landing page in cui si potrà accedere ad una gallery foto e una videogallery del luogo selezionato, corredato di specifica descrizione storica e tecnica.

Vivi il tuo paese come non l’hai mai vissuto prima! L’esperienza immersiva avvicina il percepito al reale.Facciamo del nostro territorio un luogo turistico di riferimento. Facciamo leva sui processi di digitalizzazione. Cresciamo insieme”.