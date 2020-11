Provincia Chiusano San Domenico, accordo con la Provincia sulla viabilità 18 Novembre 2020

Siglato l’accordo tra la Provincia di Avellino e il Comune di Chiusano per la messa in sicurezza della Ss. 400 incrocio a destra per Chiusano. Si tratta di un’opera attesa da oltre 40 anni che ha lo scopo di migliorare la sicurezza e la viabilità in un tratto già da anni luogo di incidenti anche mortali.

Il Presidente della Provincia ha così mantenuto fede all’impegno siglato con il Sindaco di Chiusano e il precedente prefetto Tirone. L’opera sarà realizzata sulla base della Convenzione approvata dal Comune di Chiusano, come soggetto attuatore, e con i fondi della Provincia già appostati in bilancio quest’anno.

Lo svincolo a destra per Chiusano sulla Ss.400 sarà immediatamente cantierabile e realizzato sulla base del cronoprogramma entro il 2021. Finalmente, dopo tanti anni e tante battaglie per la messa in sicurezza dell’Ofantina, la stretta sinergia tra il Presidente Biancardi e il Sindaco De Angelis consentirà di realizzare una infrastruttura di notevole importanza storica per il territorio.