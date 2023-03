Chiusano comunità energetica: il borgo irpino selezionato direttamente dall’UE

“Chiusano San Domenico comunità energetica: sono orgoglioso di comunicare che siamo stati selezionati dall’UE direttamente come comunità energetica sperimentale e direttamente seguiti da tecnici dello staff Europeo per supporto”.

Lo ha comunicato poco fa sulla sua pagina facebook il sindaco Carmine De Angelis. Chiusano è stato il primo comune del Sud a ottenere i contributi del Fondo per la progettazione territoriale, pari a poco più di 20.000 euro per gli anni 2021 e 2022, portando a termine gli atti propedeutici alla progettazione partecipata per la realizzazione di una Comunità energetica.

In questo modo verranno utilizzati fonti di energia rinnovabile per soddisfare il fabbisogno dei residenti che in cambio riceveranno riduzioni in bolletta. Benefici, dunque, non solo ambientali ma anche economici e sociali e che favoriscono lo sviluppo e l’identità di una comunità sempre più coesa.