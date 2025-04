Chiusano, cinquantaseienne trovato senza vita nel suo fondo agricolo

CHIUSANO- Ritrovato senza vita nel suo fondo agricolo dopo che non aveva fatto rientro nella sua abitazione. La tragedia a Chiusano San Domenico, dove un cinquantaseienne e’ stato rinvenuto in circostanze che fanno ipotizzare un atto volontario. Sul posto 118 e Carabinieri. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Cordoglio nella comunità per il lutto e la morte dell’uomo.