Chiesa del Rosario “aggredita” dalla auto, residenti su tutte le furie

“Via Malta terra di nessuno”. Grido di allarme disperato di cittadini esasperati. Succede ad Avellino in via Malta, l’arteria che collega corso Europa a corso Vittorio Emanuele, a ridosso della parte esterna della chiesa del Rosario, un’istituzione per la città. Ebbene, l’edificio di culto è letteralmente “aggredito” dalle auto in sosta. Cittadini senza senso civico che parcheggiano alla rinfusa e senza rispetto delle regole.

La cosa si sta ripetendo da un po’ di tempo a questa parte, da quando è andato in tilt l’apparecchiatura elettronica che governa il sistema della Ztl, zona a traffico limitato. Un problema sicuramente di civiltà, affermano i residenti, ma anche di ordine pubblico e sicurezza, perché il cattivo modo di parcheggiare renderebbe impossibile anche il transito delle autoambulanze. Non si escludono, nei prossimi giorni, anche clamorose forme di protesta, dato che sindaco e vigili urbani sembrano “latitanti”.