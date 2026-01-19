Chianche: Lotta alla droga. Sorpreso con dosi di cocaina e contanti: arresto dei Carabinieri

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Chianchehanno tratto in arresto in flagranza un uomo del posto, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I fatti si sono svolti nello scorso week end nel comune irpino: la pattuglia della Stazione Carabinieri era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando, sulla strada non è passata inosservata un’auto sospetta condotta dal predetto.

L’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 53gr. di cocaina già suddivisa in dosi, 2gr. di hashish, materiale da confezionamento e 2400 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il sospettato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.Inizio moduloFine modulo

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.