Lavoro & Sindacato Cgil: Fp Cgil Polizia Penitenziaria, grazie Landini per parole su Forze dell’Ordine 10 Ottobre 2021

“Il vile attacco squadrista di ieri contro la sede della Cgil non ha nulla a che fare con una manifestazione di protesta e non può essere tollerato in un Paese democratico. Si tratta di un crimine non solo contro tutti i lavoratori e i cittadini italiani, ma anche contro la democrazia e la libertà”. Lo afferma Scocca Orlando , Coordinatore Regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria nel commentare i fatti di ieri.

“Ringraziamo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, per le belle parole spese per le Forze dell’Ordine che ieri hanno affrontato la situazione con grande professionalità e hanno respinto l’attacco alla casa dei lavoratori e alle Istituzioni del nostro Paese. A loro va tutta la nostra stima e vicinanza. Anche per loro, oltre che per difendere i principi democratici del nostro Paese, la Fp Cgil Polizia Penitenziaria sarà in piazza sabato 16 ottobre per gridare insieme a Cgil, Cisl e Uil, mai più fascismi”, conclude Orlando Scocca.