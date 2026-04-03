Cesinali, truffe agli anziani: prosegue il programma di sensibilizzazione dei Carabinieri

In linea con quanto discusso durante l’incontro “Osservatorio sullo stato della provincia”, lo scorso 1° aprile presso il circolo per anziani di Cesinali il Comandante della Stazione Carabinieri di Aiello del Sabato ha tenuto un incontro con i presenti sul tema delle “Truffe”.

Durante l’incontro il Maresciallo ha risposto a tutte le curiosità e le domande poste dai partecipanti ribadendo che i Carabinieri non chiedono mai soldi. L’intervento si è focalizzato sulla necessità di mantenere “alta la guardia” diffidando di persone estranee che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro. Sono state illustrate le strategie più comuni adottate dai truffatori e forniti consigli pratici per difendersi. Tra le raccomandazioni principali è stato ribadito l’importante ruolo del numero di emergenza “112”, attivo 24 ore su 24, da contattare sempre in caso di dubbi o situazioni sospette.

La campagna di sensibilizzazione non si limita alla denuncia del problema, ma si propone di rafforzare la consapevolezza e la fiducia della popolazione, rendendola più preparata ad affrontare situazioni di pericolo. L’iniziativa, accolta con grande favore dalla comunità, proseguirà nei prossimi giorni in altri comuni della provincia, grazie all’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e la serenità della collettività.