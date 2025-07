A Cesinali torna il Montpellier Festival, edizione 2025

Quest’anno doppia tappa, doppio amore per il Montpellier festival di Cesinali. D’altronde San Rocco da Montpellier non era tipo da stare fermo troppo a lungo. Pellegrino per vocazione, taumaturgo per amore, si muoveva di città in città con la fede in tasca e un cane per amico. Quest’anno il Montpellier Festival lo omaggia davvero: raddoppia le tappe, moltiplica l’amore. Perché certe musiche non possono restare in un solo posto, devono viaggiare.

Così nasce la nuova edizione di Montpellier Festival 2025, con due serate gratuite che celebrano la cura, la bellezza e il potere invisibile della musica in luoghi che resistono: la provincia. Due tappe – il 1° agosto presso il centro storico del paese irpino e il 10 agosto in viale Sabino Cocchia, al termine della tradizionale Passeggiata Cesinalese, due luoghi diversi, una stessa anima. Un programma con artisti che mescolano pop, elettronica, punk e nuove idee. Nessun genere dominante, solo traiettorie da definire.

La nuova edizione di Montpellier Festival nasce grazie all’organizzazione di Comune di Cesinali, Pro Loco Cesinali, Forum dei Giovani di Cesinali, Passeggiata Cesinalese, Comitato San Rocco 2025 e con la partnership di Sometimes Collective, Wollof, Supercinema, Land Ho e LomaLab.

PRIMA TAPPA — 1°AGOSTO – Centro storico

Un momento nato per condividere emozioni, divertirsi, creare senso di comunità. Il centro storico si accende per dare il via all’estate cesinalese con ritmo, emozioni e sonorità inedite con faccianuvola e Pipya.

SECONDA TAPPA — 10 AGOSTO – Viale S. Cocchia

Dopo un’intera giornata tra natura, sorrisi, cibo e incontri lungo le tappe della Passeggiata Cesinalese, e grazie all’impegno degli Organizzatori dell’evento più divertente dell’estate cesinalese, la serata del 10 agosto si chiude con il vibrare di chitarre distorte e ritmi unici. Il traguardo diventa palco e la festa prende una nuova forma: musica live, corpi che si muovono all’unisono, emozioni da vivere insieme. Gli ospiti sono Materazi Future Club e Oscar Cini (Dj Set).

Ma Montpellier Festival non è solo musica. È un luogo che si trasforma: angoli trucco, cocktail estivi, creature bizzarre e colori fluo. Un’iconografia brillante, firmata anche quest’anno da Studio Supercinema e Andrea Chronopoulos (Disney, HBO, New York Times), che continua a raccontare la provincia e la noia con ironia visuale e delicatezza heavy metal. Caproni dal cuore d’oro, dalmata metallari, angurie e katane vi aspettano. Pronti a muovere le gambe anche stavolta?