Cesinali, proiezione de “La Bussola”: un viaggio alle radici dell’Europa unita

In un tempo in cui l’Unione Europea viene chiamata a rispondere a sfide epocali — dai ritorni di fiamma dei nazionalismi alle tensioni geopolitiche, passando per la crisi climatica e le diseguaglianze sociali — torna urgente interrogarsi sul senso profondo dell’integrazione europea.

Per questo, la Commissione per lo Sviluppo Territoriale di Cesinali promuove un incontro pubblico con la proiezione del documentario “La Bussola – Gli orizzonti di un’Europa libera e unita”, prodotto dalla Gioventù Federalista Europea e diretto da Andrea Caciagli.

L’appuntamento è per martedì 15 aprile alle ore 17:30, presso il Centro di Aggregazione di Cesinali, nella frazione di Villa San Nicola.

Il documentario, girato sull’isola di Ventotene durante il seminario nazionale del Movimento Federalista Europeo, ripercorre la storia e l’attualità del Manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Un testo nato dal confino e dalla resistenza, che proponeva la costruzione di una federazione europea come unica via per la pace e la libertà.

L’evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Cesinali e della Pro Loco, è organizzato in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo, Give Back – Giovani Aree Interne, Insieme per Avellino e l’Irpinia, e altri soggetti del territorio, e sarà seguito da un dibattito pubblico con Alfonso Maria Gallo, protagonista del film, aperto a cittadine, cittadini, giovani amministratori e amministratrici, attivisti e tutte le persone che credono nel valore di un’Europa più giusta, più solidale e più unita.

Due le domande-guida della serata: è ancora possibile realizzare l’Europa sognata da Spinelli e dai suoi compagni? E cosa significa, oggi, difendere e rilanciare quel progetto? Un’occasione per fermarsi, riflettere e ripartire. Non con la nostalgia del passato, ma con la bussola puntata dritta sul futuro.