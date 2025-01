CESINALI- Durante l’ultimo Consiglio Comunale del 22 gennaio 2025, il Comune di Cesinali ha approvato la proposta per dichiarare ufficialmente il territorio un “luogo sicuro per ledonne”. Questo importante passo supporta la campagna europea #SafePlace4Women promossa dal gruppo del PSE al Comitato europeo delle regioni e rappresenta un impegno concreto nella lotta contro la violenza di genere. La decisione nasce dalla volontà di rispondere a un fenomeno che, purtroppo,

continua a segnare profondamente la nostra società. Solo nel 2024, in Italia, sono

stati registrati circa 100 femminicidi, di cui l’85% avvenuti in ambito familiare o

affettivo. Questi dati drammatici ci chiamano ad agire con decisione a livello locale per costruire comunità più sicure e inclusive. Con questa delibera, Cesinali si impegna a: - Promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione contro la violenza di genere; - Vietare la diffusione di pubblicità sessista sul territorio; - Creare e rafforzare spazi sicuri per le donne, inclusi rifugi e centri di supporto; - Riprogettare gli spazi urbani per garantire maggiore sicurezza e accessibilità. Claudio Petrozzelli, autore della mozione, ha dichiarato: “Questo è un primo passo, ma fondamentale, per costruire una comunità in cui tutte le donne possano sentirsi protette e libere. Ringrazio il consiglio comunale per aver approvato questa proposta; la lotta contro la violenza di genere inizia dal nostro territorio e coinvolge tutti noi, come cittadini e amministratori locali.” L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le imprese locali a unirsi a questo percorso, contribuendo a creare un clima di rispetto, solidarietà e consapevolezza.