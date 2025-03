Cesinali, incontro in Chiesa con il Procuratore Airoma e Don Patriciello

CESINALI – Il procuratore di Avellino, Domenico Airoma, e don Maurizio Patriciello saranno a Cesinali il prossimo 28 marzo alle ore 18:00. Ad annunciarlo è stato Don Vittorio Ferrara, parroco del comune irpino: “Abbiamo la grazia di averli in parrocchia per un incontro aperto a tutti. In accordo con il sindaco Dario Fiore, invito i giovani, le famiglie, le autorità e tutte le persone di buona volontà nella Chiesa di San Rocco”. Una scelta, quella di Airoma e Don Patriciello, già molto legato alla comunità parrocchiale irpina, che arriva anche dopo il recente fatto di cronaca che ha turbato il paese.