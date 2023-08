Cesinali (AV) – Grande successo per il concerto della Fanfara dei Carabinieri

Cesinali – Una serata indimenticabile quella di ieri sera 6 agosto. Una location che ha ospitato il Concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri – 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, diretto dal Luogotenente C.S. Maestro Luca Berardo e che rappresenta un’istituzione che incarna l’eccellenza musicale e il prestigio dell’Italia nel mondo.

Un evento organizzato dall’Associazione “San Rocco”, una cerimonia commemorativa in onore dei cittadini Caduti nel corso della I e II Guerra Mondiale.

La Fanfara ha prima sfilato per le strade del paese e, successivamente, si è esibita in un concerto in piazza Saverio Urciuoli.

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Autorità locali nonché di tanta gente comune che ha gremito la piazza, attirata dal concerto, in una cornice particolarmente suggestiva da vedere oltre che da ascoltare.

Gli applausi si sono intervallati più volte alle musiche eseguite dalla Fanfara dell’Arma dei Carabinieri, che, oltre a brani di musica classica, ha anche intonato alcuni pezzi della canzone napoletana d’autore.

L’esibizione è terminata con l’esecuzione della “La Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri di Luigi Cirenei e dell’immancabile Inno Nazionale Italiano.