Cervinara, truffa informatica online: i Carabinieri denunciano 3 persone

I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a seguito di un’attività investigativa, scaturita dalla denuncia di una cittadina, hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in varie parti del territorio nazionale, responsabili di “truffa informatica in concorso”.

La persona offesa ha denunciato agli inizi del mese di gennaio di essere stata raggirata da ignoti malfattori tramite un annuncio da lei pubblicato per la vendita di materiale. Il presunto acquirente l’aveva contattava (con un’utenza intestata fittiziamente a soggetto straniero) e, traendola in inganno, si era fatto accreditare la somma di 500 euro tramite bonifici.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, impegnato quotidianamente nella prevenzione e repressione di questi fenomeni, raccomanda la massima prudenza nell’uso di internet e dei social network, soprattutto per i più giovani, invitando a diffidare degli annunci eccessivamente vantaggiosi e a non condividere informazioni personali con persone di cui non si conosce l’identità.