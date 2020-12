Cervinara, trovato morto in casa. Autopsia

di AnFan – Dramma a Cervinara, in provincia di Avellino, dove un uomo è stato trovato morto in casa, nel bagno della sua abitazione in via Del Balzo. La vittima è stato trovata gli agenti del commissariato locale.

A lanciare l’allarme chi non vedeva la vittima da tempo, di solito frequentava piazza Trescine. Il medico legale ha eseguito, come da prassi, l’esame esterno del cadavere. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Sarà l’esame irripetibile a chiarire le cause del decesso che, comunque, non sembra riconducibile a una morte violenta.