Cervinara, si dimettono sette consiglieri: amministrazione Lengua al capolinea

Colpo di scena a Cervinara, dove sette membri del Consiglio comunale hanno presentato le proprie dimissioni. Una scelta che determina di fatto la fine anticipata del mandato della sindaca Caterina Lengua, in carica dal settembre 2020.
Tra i firmatari Giovanni Bizzarro, Filomena Carofano, Raffaella Cioffi, Paola Pallotta, Giuseppe Ragucci, Lorenzo Valente e Filuccio Tangredi: nomi che corrispondono all’intero blocco di maggioranza che fino a ieri sosteneva l’amministrazione Lengua.
Con la rinuncia di più della metà dei consiglieri, il Consiglio comunale non potrà più operare. Toccherà quindi al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, nominare un commissario straordinario che assicurerà la gestione dell’ente fino al ritorno alle urne.