Cervinara, servizi alto impatto della Polizia, intensificato controllo territorio

Poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Cervinara, in concorso con personale del reparto Prevenzione Crimine di Napoli, nei giorni scorsi, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, tenendo conto di quanto emerso nel corso di specifica riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino, Paola Spena.

In particolare sono stati predisposti mirati servizi di controllo, oltre che nel comune di Cervinara, anche in Rotondi e San Martino Valle Caudina, attenzionando le zone limitrofe e rurali presso le quali insistono abitazioni isolate, spesso oggetto di furto ad opera di malintenzionati. L’adozione dei citati servizi posti in essere mediante 19 equipaggi ha consentito di:

sequestrare complessivamente 17,3 grammi sostanza stupefacente del tipo di hashish, rinvenuta nel corso dei controlli;

identificare 896 persone delle quali 227 con pregiudizi di polizia a carico;

controllare 459 veicoli;

elevare 25 infrazioni al codice della strada;

eseguire 2 sequestri amministrativi di veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa;

ritirare una patente di guida;

verificare la posizione di 93 persone sottoposte a misure di prevenzione;

contestare 2 violazioni amministrative nei confronti di altrettanti esercizi commerciali;

effettuare 3 perquisizioni domiciliari;

ritirare 4 armi comuni da sparo in applicazione dell’art. 39 del T.U.P.S.

Utile la collaborazione dei cittadini per le segnalazioni ricevute.