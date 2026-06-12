Cervinara: rafforzate le misure di prevenzione e controllo del territorio

Questa mattina, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, si è riunito presso il Palazzo del Governo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato all’esame della situazione nel comune di Cervinara, alla luce degli ultimi episodi di cronaca verificatisi sul territorio.

Alla riunione hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e il Sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi.

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un approfondimento sulle iniziative già attivate a presidio del territorio e sulle ulteriori misure da adottare per consolidare i livelli di sicurezza della comunità locale. In tale ottica, è stato disposto il rafforzamento dei servizi di controllo attraverso una rimodulazione dei dispositivi di vigilanza e una più intensa attività di prevenzione nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle aree ritenute maggiormente sensibili.

Particolare attenzione è stata riservata al sistema di videosorveglianza, riconosciuto quale fondamentale strumento di prevenzione e deterrenza. Nel corso della riunione è stata evidenziata l’importanza di proseguire nel percorso di implementazione e potenziamento degli impianti esistenti, anche al fine di assicurare un monitoraggio sempre più efficace del territorio e un più incisivo supporto alle attività di controllo.

Il Prefetto ha sottolineato come il costante coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte rappresenti un elemento essenziale per garantire risposte tempestive e adeguate alle esigenze delle comunità locali, ribadendo l’impegno a mantenere elevato il livello di attenzione attraverso un’azione sinergica e continuativa, improntata alla prevenzione e alla vicinanza ai cittadini.

Nel corso della riunione è stata inoltre evidenziata l’importanza della collaborazione della cittadinanza, invitando la popolazione a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per segnalare situazioni che richiedano approfondimenti o specifiche verifiche, nell’ottica di una sicurezza partecipata e condivisa.