Cervinara, nominato il Commissario prefettizio: è il Viceprefetto Salvatore Guerra

Con provvedimento in data odierna, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, è’ stato sospeso il Consiglio comunale di Cervinara e nominato il Viceprefetto dott. Salvatore Guerra Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento definitivo con decreto del Presidente della Repubblica.