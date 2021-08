Cervinara, ladri svaligiano abitazione

Una banda di ladri ha svaligiato un’abitazione a Cervinara, in Valle Caudina. I malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari di casa, fuori zona per le vacanze, per irrompere nell’abitazione. Nonostante le telecamere di sorveglianza e il sistema di antifurto i ladri sono riusciti a cavarsela

Ecco perché gli investigatori ipotizzano che la banda non sia composta da ladruncoli alle prime armi, ma da esperti. Si ipotizza, inoltre, che i movimenti della famiglia e i sistemi di sicurezza siano stati studiati in dettaglio nelle settimane precedenti, proprio per andare a «colpo sicuro».