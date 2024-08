Cervinara, due fratelli indagati per il ferimento in Via Roma: ascoltato anche il ferito

CERVINARA- Sono stati individuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino i due presunti autori, sono fratelli oroginari del centro irpino, del ferimento avvenuto davanti ad un Bar di via Roma nella notte tra il 16 e il 17 agosto. I due si trovavano a Caivano, dove sono stati rintracciati dal personale di Via Brigata che sta indagando da 24 ore sul ferimento..Nel pomeriggio di ieri i due sospettati sono stati condotti dai Carabinieri a Palazzo di Giustizia, dove a seguito di una prima escussione testimoniale per uno dei due, s assistiti dal legale di fiducia l’avvocato Giovanni Adamo, condotta dal sostituto procuratore che conduce le indagini, il pm Vincenzo Russo, gli interrogatori delle persone indagate sono continuati presso il Comando Provinciale e delegati al Reparto Operativo di Avellino. Al termine dell’interrogatorio non ci sarebbero state misure nei confronti dei due presunti autori, molto probabile che anche dalle loro dichiarazioni siano necessari ulteriori approfondimenti investigativi su quanto effettivamente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Cervinara. Un mosaico che sarà più completo tra oggi e domani. Anche il trentenne attinto dai due colpi di pistola al braccio e alla schiena e’ stato escusso dai Carabinieri. Nella giornata di oggi c’e’ stato l’esame testimoniale per il giovane ferito, ricoverato al San Pio di Benevento. Resta da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ovviamente partendo dall’arma utilizzata. Non sarebbe stata ancora trovata dai militari del Comando Provinciale di Avellino. Le dichiarazioni dei due indagati sono coperte dal segreto e saranno oggetto sicuramente di nuovi riscontri da parte della Polizia giudiziaria delegata dalla Procura. La svolta nelle indagini sembra ormai sempre più vicina.