Cervinara: denunciato 25enne per ricettazione. Ad agire sono stati i carabinieri della locale stazione. Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio della Valle Caudina, la pattuglia ha controllato due giovani, fermati a a bordo di un cinquantino.

Lo scooter, però, era stato rubato qualche anno fa a Firenze. Il conducente del ciclomotore, che non è stato in grado di indicare la provenienza né di giustificarne il possesso, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e il mezzo sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti, in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

Denunciato anche il passeggero (20enne della provincia di Benevento) per l’inosservanza della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio che da qualche anno gli inibisce di tornare in quel comune.