Cervinara, colpi di fucile in Piazza dopo un alterco : indagano i Carabinieri

CERVINARA- Tre colpi di fucile esplosi in aria da un soggetto giunto in Piazza Trescine a bordo di una vettura. Questo al momento l’unico dato certo e documentato dai rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Avellino nella stessa notte, relativamente all’ episodio avvenuto nella piazza centrale , dove c’erano anche molti giovani. Almeno dalle prime risultanze e ipotesi al vaglio degli inquirenti, l’antefatto di questa azione intimidatoria sarebbe legato ad un alterco tra giovani che si trovavano nella piazza e la persona a bordo della vettura. Ma anche questa circostanza è al vaglio degli inquirenti. Secondo i siti di informazione locale (Informazione Sei e Il Caudino) che già nella serata di ieri hanno documentato la vicenda, ci sarebbe stato anche un episodio in Via Carlo Del Balzo, anche in quel caso sarebbero stati avvertiti colpi di arma da fuoco. Anche questa circostanza e’ In corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, che sono intervenute dopo le segnalazioni dei residenti. Per questo saranno fondamentali le immagini delle telecamere pubbliche e private che insistono sulla zona dove si sarebbero realizzati i fatti. Nella cittadina della Valle Caudina c’è intanto preoccupazione per quanto avvenuto