Cervinara, auto si ribalta. All’arrivo dei Vigili del Fuoco nessuno all’interno del veicolo

I vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 06’20 di oggi 31 dicembre, sono intervenuti a Cervinara in via Cardito, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale è sbandata ed è finita fuori strada ribaltandosi.

Oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino è il intervenuta una squadra anche dal distaccamento di Bonea, Comando di Benevento, ed entrambe hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. All’arrivo dei Vigili del Fuoco non sono stati trovati gli occupanti dell’auto.