Cerimonia di insediamento di Don Luca Cennerazzo presso la Parrocchia SS. Rosario di Montaperto

Ieri, la comunità di Montaperto ha vissuto un momento di grande emozione e spiritualità con la cerimonia di insediamento di Don Luca Cennerazzo presso la Parrocchia SS. Rosario.

Un evento significativo che segna l’inizio del suo cammino pastorale in questa storica parrocchia, accogliendo con gioia il nuovo parroco, che guiderà la comunità nel cammino di fede e nelle attività ecclesiali.

La cerimonia, celebrata con grande partecipazione, ha visto la presenza di numerosi fedeli, oltre alle autorità religiose e civili locali, tra cui l’Arcivescovo Metropolita di Benevento, S.E. Mons. Felice Accrocca, il Sindaco Massimiliano Minichiello con l’Amministrazione comunale di Montemiletto, il Comandante della Stazione dei Carabinieri e i Comitati delle Associazioni che operano sul territorio.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano Don Pasquale Lionetti per l’attività svolta nei tanti anni di guida pastorale e rivolgono a Don Luca l’augurio di buon lavoro per l’impegnativo compito di servire anche la Parrocchia di Montaperto, a conferma del massimo impegno assunto da più di un anno con la nostra Comunità.

Don Luca è stato accolto con affetto e calore dalla comunità parrocchiale, che si è unita in preghiera per accompagnarlo in questo nuovo incarico.