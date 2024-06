Cerimonia di Conferimento del Riconoscimento Civico ad Amedeo Picariello

Il Comune di Summonte annuncia la cerimonia di conferimento del Riconoscimento Civico al giornalista Amedeo Picariello, che si terrà sabato 15 giugno alle ore 11.00 presso la sala consiliare del Comune di Summonte.

Amedeo Picariello è stato premiato, lo scorso 6 maggio, dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori” per essersi particolarmente distinto in campo giornalistico. Questo riconoscimento viene assegnato a Picariello per il suo impegno e la sua dedizione nel raccontare le realtà del Sud e delle aree fragili, dando voce a tematiche spesso trascurate e contribuendo con professionalità alla diffusione di un’informazione veritiera e approfondita.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco di Summonte, Ivo Capone, e di Claudio Silvestri, Segretario Nazionale Aggiunto della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), che interverranno per sottolineare l'importanza del lavoro giornalistico di Picariello e il valore del riconoscimento assegnato.

L’evento rappresenta un momento significativo per la comunità, che si unisce nel celebrare l’eccellenza e l’impegno di un concittadino che ha saputo distinguersi nel proprio campo professionale.