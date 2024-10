Cercatore di funghi si perde nelle montagne di Quindici: ricerche in corso

QUINDICI- Non si hanno tracce dal tardo pomeriggio di oggi di un uomo che aveva raggiunto le montagne di Quindici quasi sicuramente per cercare funghi. Poco prima delle diciannove e’ scattato l’allarme perché dello stesso non si avevano più notizie. Molto probabile che si sia perso in una delle zone di bosco dell’area. Sul posto, allertati dai Carabinieri della locale stazione, sono al momento ancora alla ricerca dello stesso sia i militari che il nucleo specializzato nelle ricerche dei Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato di Lauro. La zona in cui si trovava lo stesso scomparso e’ località Prata. Al momento in cui scriviamo non è stato ancora rintracciato dai soccorritori.