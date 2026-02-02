C’era una volta l’abuso d’ufficio…nel Distretto di Napoli reati contro la pubblica amministrazione in aumento

CAMPANIA- C’era una volta l’abuso d’ufficio…Nonostante da mesi, grazie alla scelta del Governo Meloni sia stato abrogato l’articolo 323 del codice penale, non sono affatto diminuiti nel Distretto di Napoli (ovvero la Procura di Avellino, Benevento, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord, Torre Annunziata, Nola) i reati contro la pubblica amministrazione, quelli dei cosidetti “colletti bianchi”. Basta leggere infatti i dati forniti nella inaugurazione dell’Anno Giudiziario dalla Procura Generale. Per cui si attesta che “nel Distretto sono stati iscritti per il 2024 801 reati contro la pubblica amministrazione e per iI 2025 856 procedimenti penali, con un incremento totale del 6,87 % e un incremento dei reati di corruzione e turbativa d’asta. I reati sono stati così suddivisi: 314 C.P. (Peculato) nel 2024 iscritti 146 procedimenti nel 2025 94; 316 BIS C.P. (Malversazione ai danni dello Stato)iscritti nel 2024 12 procedimenti, nel 2025 16 iscrizioni; 316 TER C.P. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) nel 2024 iscritti 156 procedimenti nel 2025 iscritti 218; 317 C.P. (Concussione) nel 2024 iscritti 43 procedimenti e lo stesso numero anche nel 2025; 318 Cp ( Corruzione per l’esercizio della funzione) nel 2024 iscritti 55 procedimenti nel 2025 invece 54; 319 C.P. (Corruzione) nel 2024 iscritti 180 procedimenti nel 2025 sono invece 248; 319 QUATER CP (Induzione indebita) nel 2024 iscritti 13 procedimenti nel 2025 12; 320 C P (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) 16 procedimenti iscritti nel 2024 e 7 nel 2025;

346 BIS C.P. (traffico di influenze illecite) nel 2024 iscritti 14 procedimenti, nel 2025 invece 9; 353 C.P (Turbativa d’asta o meglio turbata liberta’ degli incanti) nel 2024 sono stati iscritti 100 procedimenti mentre nel 2025 sono stati 128; 353 BIS C.P (Turbata liberta’ nella scelta del contraente) nel 2024 sono stati iscritti 31 procedimenti, nel 2025 invece 14; Art. 356 Cp (frode nelle pubbliche forniture) nel 2024 iscritti 35 procedimenti, nel 2025 invece sono 14. In totale rispetto agli 801 procedimenti aperti dalle Procure del Distretto della Corte di Appello di Napoli nel 2024, nel corso del 2025 sono stati invece aperti 856 procedimenti. Aerre