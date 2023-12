Centrosinistra, sarà l’avvocato Benny De Maio il candidato sindaco del campo largo

Sarà Benedetto Vittorio De Maio, noto avvocato penalista della città, il candidato del cosiddetto campo largo di centrosinistra per le elezioni amministrative del 2024. L’esperto legale, con i suoi 61 anni alle spalle, sembrerebbe aver sciolto le riserve dopo aver ottenuto il consenso unanime dai partiti che costituiranno la piattaforma di centrosinistra.

De Maio, uomo stimato e ben conosciuto nell’ambiente avellinese, rappresenta quella che potrebbe essere definita la voce della società civile che abbraccia per la prima volta una sfida di natura politica. Qualche tornata fa Luca Cipriano aveva manifestato l’intenzione di coinvolgere De Maio nel suo eventuale esecutivo comunale in caso di vittoria. Tuttavia, la mossa attuale vede De Maio mettersi in gioco direttamente, preparandosi a un’esperienza totalmente nuova.

Nei prossimi giorni è prevista l’ufficializzazione della sua candidatura attraverso una conferenza stampa organizzata dai partiti che compongono l’ampia coalizione di centro sinistra.