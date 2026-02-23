Centrodestra unito alle Provinciali, Fruncillo: “Buon inizio per replicare alle amministrative”

AVELLINO- Prove di unita’ nel centrodestra a partire dalle elezioni provinciali, dove la coalizione unita si presenta con la lista “Irpinia Libera”. La presidente provinciale di Fratelli D’Italia Ines Fruncillo lo ha voluto spiegare a margine della presentazione della lista per il Consiglio Provinciale: “Cominciamo dalla Provincia, abbiamo depositato una lista che si chiama Irpinia Libera e accoglie tutti gli esponenti della coalizione di centrodestra è per noi un momento significativo perché concorriamo sicuramente in un ente che però è di secondo livello, quindi legato diciamo alla dimensione diversa, più territoriale, ma legata al rapporto con gli amministratori. Ma credo che sia un buon inizio per replicare questa esperienza così come stiamo facendo e cercando di fare quotidianamente nelle relazioni con i partiti della coalizione, anche in vista delle amministrative del capoluogo e altrove”. Ha anche spiegato che sull’opzione civica per le comunali non c’e’ alcuno scontro: “ritengo che sia un confronto e il confronto è un momento importante perché ci consente di crescere e di perfezionare e migliorare la qualità della proposta. Attendiamo una definizione in alcuni termini che in realtà quello regionale rispetto alla composizione effettiva e al perimetro entro il quale si muove la coalizione di centro-destra. Siamo fiduciosi E comunque lavoriamo tutti i convintamente per tenere unita questa coalizione e per essere competitivi alle elezioni amministrative”. Sui simboli del partito per le amministrative ha aggiunto: “Credo che sia stato chiarito che nel nostro regolamento è declinato nello specifico la funzione dei capoluoghi . Emblematica la dichiarazione del nostro viceministro EdmondoCirielli..Verifichiamo le condizioni. Il tavolo regionale si riconvoca proprio per la definizione di questi equilibri e questi perimetri comunque da non tralasciare, nella misura in cui raccontano di una proposta che ricalca perfettamente l’azione di governo”.