Centrodestra unito alle amministrative, via alle interlocuzioni con Nargi

La riunione di questa mattina si è svolta in un clima di rinnovata coesione e senso di responsabilità ed ha aﬀrontato la delicata questione del prossimo appuntamento elettorale del Capoluogo e degli altri Comuni chiamati al voto.

Il tavolo di centrodestra ha deliberato di presentarsi compatto alle elezioni comunali della prossima primavera, dando mandato al Segretario provinciale di Forza Italia Angelo D’Agostino di interloquire con le personalità vicine al centrodestra della politica e della società civile a partire dal sindaco uscente Laura Nargi.

Fissato il prossimo incontro per venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 18,00, sempre, presso la sede del coordinamento provinciale di Fratelli di Italia di Avellino.

All’incontro di stamattina hanno partecipato per Fratelli d’Italia la sen. Giulia Cosenza, l’on. Gianfranco Rotondi, il consigliere regionale Ettore Zecchino, il Presidente provinciale dott.ssa Ines Fruncillo; per Forza Italia il Segretario provinciale on. Angelo Antonio D’Agostino e il consigliere regionale Livio Petitto; per la Lega il sen. Gianluca Cantalamessa e il vice commissario Sabino Morano; per Noi Moderati il commissario provinciale dott.ssa Antonella Pecchia; per l ‘Udc il segretario provinciale avv. Gennaro Romei; per la Democrazia Cristiana con Rotondi il Presidente Provinciale Fausto Sacco.