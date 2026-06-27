Centrodestra, il sindaco Aquino: da Montefredane parte rilancio dai territori

MONTEFREDANE (AV), 27 GIU – «Sono particolarmente soddisfatto della straordinaria partecipazione registrata in questa due giorni di confronto. La presenza di ministri, sottosegretari, parlamentari e autorevoli rappresentanti delle istituzioni testimonia l’attenzione che il Governo e il centrodestra riservano alle aree interne. Ma, soprattutto, mi rende orgoglioso la grande partecipazione di sindaci e amministratori locali, perché sono loro il vero motore dei territori e gli interpreti quotidiani delle esigenze delle nostre comunità».

Lo afferma il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, al termine della manifestazione promossa insieme all’ex parlamentare Francesco Pionati, dedicata al confronto sul rilancio del centrodestra in vista delle elezioni politiche del 2027.

«Da Montefredane – aggiunge Aquino – è partito un messaggio chiaro: il rilancio del centrodestra passa dall’ascolto dei territori e dalla valorizzazione del ruolo dei sindaci. Da qui vogliamo avviare un percorso stabile di confronto nei comuni delle aree interne, per raccogliere proposte e trasformarle in azioni di governo».

Per Aquino, «l’Irpinia deve tornare protagonista delle politiche nazionali, puntando su infrastrutture, servizi, turismo, valorizzazione dei borghi e investimenti nelle aree interne. Il grande coinvolgimento registrato in queste due giornate dimostra che esiste una forte volontà di costruire una proposta politica partendo dalle comunità locali e dal lavoro quotidiano degli amministratori».