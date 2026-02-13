Centrodestra, D’Agostino fa chiarezza: Giordano voleva le larghe intese. Chiudere al civismo è un suicidio.

AVELLINO-Il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino, interviene con una nota sulle amministrative e sulle vicende che stanno contrassegnando questa fase: “Avverto l’urgenza di intervenire pubblicamente per porre fine alle speculazioni che in questi giorni hanno segnato il dibattito pubblico cittadino, in relazione al percorso avviato dalle forze di centrodestra per la costruzione di una proposta credibile e vincente in vista delle amministrative di primavera. Ferma restando la stima e l’amicizia nei confronti della persona dell’imprenditore Walter Giordano, mi vedo costretto a chiarire quel che la sua nota stampa non ha chiarito, ovvero che nel nostro breve colloquio ha subordinato una sua eventuale disponibilità a correre per la fascia tricolore ad indefinite larghe intese, ragione per la quale si è chiuso immediatamente il discorso. Dico questo per porre fine a strumentalizzazioni dannose, che pure non sono mancate in questi giorni e anche nelle ultime ore. Come noto non ho potuto partecipare questa sera al tavolo di coalizione, perché impossibilitato. Forza Italia era ben rappresentata dal Consigliere regionale Livio Petitto e dal segretario cittadino Gerardo Melillo. Ho ascoltato, tuttavia, con la dovuta attenzione le dichiarazioni di Ines Fruncillo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. Ha ragione quando afferma che ad Avellino è tempo di riaffermare il primato della politica, sul punto siamo sempre stati d’accordo. Allo stesso modo, siamo sempre stati d’accordo su di un principio: l’obiettivo comune, ad Avellino, è quello di costruire un fronte ampio, coltivando un dialogo alla pari con la città migliore, quella del civismo sano, fatto si esperienze associative e culturali, la città dei giovani, delle professioni, della cultura e del mondo produttivo, per offrire agli avellinesi una proposta di governocredibile e vincente. Un dialogo alla pari funzionale ad oltrepassare gli angusti perimetri dell’appartenenza, dei simboli e delle bandiere. Questo è il presupposto sul quale, sin dal principio, ci siamo ritrovati con gli alleati. Un principio che per Forza Italia resta irrinunciabile, un principio che nessuno, prima di stasera, aveva messo in discussione. Chi volesse rinunciare a questa prospettiva nell’illusione di soddisfare miopi egoismi lo dica subito. Forza Italia non cambia linea, continuerà a lavorare in questa direzione con lealtà e determinazione”.