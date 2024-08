Centro per l’Autismo di Valle, l’appello alle Istituzioni di Salvatore Alaia

Centro per l’Autismo di Valle, si riporta la nota del Dott.Salvatore Alaia, già Sindaco di Sperone.

“Incompetenza, incapacità e incoerenza: tre elementi che caratterizzano l’operato degli attori istituzionali sulla vicenda relativa al Centro Autismo di Valle. A partire dalla sindaca Laura Nargi, impegnata anima e corpo a organizzare le varie iniziative, comprese le luminarie per il 15 agosto come se tutto girasse intorno a questa festività dimenticando la sofferenza di tante famiglie che lottano quotidianamente contro lo spettro dell’autismo per dare la giusta dignità e dimensione ai propri familiari. Non manca, per l’occasione, l’appello al Prefetto di Avellino che non può rimanere in silenzio lasciando che la vicenda si consumi nei meandri della burocrazia, attraverso uno scarica barile tra le varie Istituzioni, compresi i vertici dell’ASL di Avellino che sotto l’egida di Mario Ferrante dormono sogni tranquilli. Un ultimo appello va rivolto a Vincenzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità, che ben poco ha fatto in merito all’apertura del Centro di Contrada Serroni, sapendo bene del ruolo che la Regione Campania può svolgere per mettere la parola fine a una problematica che si trascina dal lontano 2007.