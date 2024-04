BENEVENTO- Processo per i centri migranti nei comuni irpini a Benevento. Pochi minuti fa il collegio Rotili ha assolto gli imputati “perché il fatto non sussiste” (Petrilli Ciriaco gestore dei centri e i funzionari della Prefettura di Avellino, Isernia Michelina, Damiani Pierluigi e Gallo Mario). Novanta giorni per la motivazione. Gli imputati erano difesi dai penalisti Gerardo Di Martino, Nello Pizza e Mimmo Iommazzo.

In aggiornamento