Centro Autismo, domani in visita il Presidente Fico per l’inaugurazione

Venerdì 24 luglio alle ore 15:30, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sarà presente ad Avellino in visita al Centro per l’Autismo di Valle, una struttura attesa da anni dalle famiglie, dagli operatori e dall’intera comunità irpina.

L’apertura del Centro rappresenta una svolta attesa da tempo e restituisce al territorio un servizio fondamentale dopo anni di ritardi e difficoltà. Un risultato reso possibile grazie all’attenzione del Presidente Fico verso le aree interne e alla volontà di sbloccare opere rimaste ferme, mettendo al centro i bisogni delle persone e delle comunità.

La firma della Convenzione tra Regione Campania e Comune di Avellino del 12 dicembre 2025 ha consentito il completamento della struttura attraverso un finanziamento di 150 mila euro, interamente a valere sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Campania (Delibera CIPESS n. 16/2021). Il Centro aveva già beneficiato di un finanziamento europeo nell’ambito del POR FESR Campania 2007-2013 pari a 1.442.066,72 euro, ma per troppo tempo era rimasto in attesa di una piena operatività.

Oggi quella lunga attesa si conclude con un presidio destinato a rafforzare la rete dei servizi sociosanitari territoriali e a garantire nuove opportunità di assistenza e inclusione.

Con l’attivazione del Centro per l’Autismo viene ampliata l’offerta assistenziale del territorio con 30 nuovi posti, di cui 10 destinati alla fascia adolescenziale e 20 alla fascia dei giovani adulti, oltre ad attività specifiche rivolte ai bambini con disturbo dello spettro autistico.

L’inaugurazione del Centro di Valle rappresenta un esempio concreto di come le istituzioni possano trasformare risorse pubbliche in servizi reali, rafforzando la sanità pubblica, l’inclusione sociale e il diritto alla cura. Un impegno che guarda alle persone e che riduce le distanze tra cittadini e territori, con particolare attenzione alle aree interne della Campania.