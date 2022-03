VIDEO / A Celzi di Forino “piove sul bagnato”: all’acqua alta si aggiunge una grossa voragine

A Celzi di Forino, è proprio il caso di dirlo, “piove sul bagnato”. Come se non bastassero acqua e fango, a tenere maggiormente in apprensione gli abitanti, ormai stanchi e stressati per una situazione che si prolunga da decenni, ci sta pensando, adesso, anche una grande voragine.

Questa mattina, infatti, gli abitanti della popolosa frazione Celzi di Forino, si sono svegliati con questo grosso “buco” che tiene in apprensione. Si tratta di una profonda apertura del terreno, larga 5 mentri e profonda almeno due, che si è aperta tra i nocelleti nella zona dove ormai da anni insiste l’emergenza dell’acqua alta. Tanta paura per i residenti.

Il video