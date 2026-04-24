Celebrati in Prefettura i 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa

È stato il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino a fare da cornice, questa mattina, al convegno celebrativo dedicato al 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana, in un’iniziativa fortemente voluta e ospitata dalla Prefettura quale segno di riconoscimento istituzionale per l’alto valore dell’opera svolta dall’Associazione sul territorio.

Un appuntamento di alto valore istituzionale e civile che ha consentito di ripercorrere una storia lunga centosessant’anni, fatta di solidarietà concreta, presenza costante e servizio alla comunità. Nel corso dell’incontro sono state richiamate le tappe più significative dell’attività della Croce Rossa avellinese, dalla fondazione nel 1866 agli interventi nei conflitti mondiali, fino alle grandi emergenze, tra cui il terremoto dell’Irpinia del 1980 e le più recenti attività a supporto della popolazione.

Nel corso dell’evento, cui hanno preso parte numerose Autorità e rappresentanti istituzionali, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha sottolineato il valore profondo dell’azione svolta dalla Croce Rossa nel tempo.

«Ricorrenze come quella odierna – ha dichiarato il Prefetto – non rappresentano soltanto un momento celebrativo, ma costituiscono un’occasione preziosa per riflettere sul valore autentico del servizio, della solidarietà e dell’impegno civico. Centosessant’anni di storia testimoniano la capacità della Croce Rossa di evolversi senza mai smarrire i propri principi fondanti, mantenendo una presenza costante e concreta accanto alle comunità, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà».

Il Prefetto ha inoltre evidenziato il ruolo strategico del volontariato organizzato nel rafforzare la coesione sociale, ribadendo il sostegno delle Istituzioni a realtà che rappresentano un presidio essenziale di umanità e prossimità. «La grandezza di una comunità – ha aggiunto – si misura dalla capacità di prendersi cura dei più deboli: un principio che trova piena espressione nell’operato quotidiano della Croce Rossa e dei suoi volontari».

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita del Comitato di Avellino: volontari, operatori, dirigenti e sostenitori, nonché alle nuove generazioni che continuano a raccogliere e rinnovare questa importante eredità.