Cede il manto stradale, Piazza off limits a Lauro per i lavori di messa in sicurezza

LAURO- Cede la strada in basolato, centro cittadino di Lauro bloccato. Da qualche giorno il centro del comune del Vallo di Lauro e’ off limits a causa dei danni causati dal cedimento del manto stradale avvenuto proprio all’imbocco di Piazza Municipio. I lavori sono scattati subito con la somma urgenza da parte del Comune di Lauro, ma non mancano i disagi per le attività commerciali che si trovano nella zona interessata dal cedimento della strada. A quanto pare tutto sarebbe stato determinato da una perdita nella condotta fognaria che ha causato il cedimento del terreno e del basolato. Non si sono registrati per fortuna danni a cose o persone a causa di questo disagio.