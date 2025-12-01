C.C. Avellino, sequestrati smartphone, USB e droga: l’intervento degli agenti

Un sequestro è avvenuto nella notte all’interno del carcere di Avellino, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno rinvenuto diverso materiale non consentito e sostanze stupefacenti. A darne comunicazione è stato Raffaele Troise, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi.

Durante un giro di controllo, infatti, il personale ha scoperto nei cavedi dell’istituto penitenziario cavetti USB, chiavette, uno smartphone occultato e un quantitativo di droga. L’operazione, coordinata dalla Sorveglianza Generale, ha portato all’immediato sequestro di tutto il materiale illecito.

La Uilpa Polizia Penitenziaria ha rivolto un plauso agli agenti coinvolti, sottolineando come il loro operato risulti ancor più significativo alla luce delle difficoltà quotidiane legate al sovraffollamento che interessa il carcere. «Non è la prima volta – evidenzia l’organizzazione sindacale – che riconosciamo la professionalità e il senso di responsabilità dei Poliziotti Penitenziari, orgoglio di un Corpo che affronta ogni giorno criticità complesse e spesso sottovalutate».

Troise sottolinea inoltre la necessità di misure più incisive nei confronti dei detenuti che continuano a violare le regole penitenziarie, reiterando comportamenti illeciti anche all’interno della struttura. «Solo con provvedimenti adeguati – afferma – si può rendere giustizia allo spirito di abnegazione che gli agenti dimostrano quotidianamente».