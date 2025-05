“Castelli del Partenio”: il 6 maggio una giornata tra storia, cultura e innovazione al Castello Lancellotti di Lauro

Sarà il maestoso Castello Lancellotti di Lauro a fare da cornice, martedì 6 maggio 2025, a una delle giornate più suggestive dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Parco Regionale del Partenio. Un evento unico che intreccia memoria, identità, innovazione e sostenibilità, pensato per coinvolgere cittadini, studenti, istituzioni, operatori turistici e appassionati di cultura.

L’iniziativa, promossa dall’Ente Parco Regionale del Partenio e finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del programma ARETUR – “Avviso pubblico per la valorizzazione turistica dei territori campani” – si articola in un’intera giornata scandita da appuntamenti imperdibili.

La mattina dedicata alle scuole si aprirà con l’accoglienza dei partecipanti e le prime esperienze immersive, come le visite teatralizzate all’interno del Castello, l’esplorazione del Parco in realtà aumentata con visori 3D, e lo storytelling itinerante a cura di Ilaria Di Gaeta, affiancata dalle narrazioni legate alle leggende locali dell’antropologo Carlo Preziosi.

A partire dalle ore 12:00, si terrà la prima sessione convegnistica, moderata dallo storico Pasquale Colucci, con i saluti istituzionali e gli interventi di amministratori, studiosi e operatori del settore. Il tema al centro sarà: “Storie e leggende dei Castelli – Turismo sostenibile nelle aree interne della Regione Campania”.

Previsti gli interventi di Francesco Iovino (Presidente del Parco), Giovanni De Feo (Greenopoli – Università di Salerno), Felice Casucci (Assessore al Turismo Regione Campania), Veronica Barbati, rappresentanti scolastici e dirigenti territoriali.

Nel pomeriggio, l’evento è aperto a tutti e si alterneranno momenti di animazione con tamburi itineranti, spettacoli di danze medievali e rinascimentali (a cura de “I Viandanti di Montevergine”), laboratori esperienziali e la presenza di stand enogastronomici con i prodotti tipici del Partenio, a marchio Coldiretti e “Qualità Partenio”.

Alle 17:30, la seconda sessione del convegno, intitolata “La tradizione e il turismo enogastronomico nei borghi delle aree interne”, vedrà il contributo di esperti come Patrizio Della Porta, Luca Beatrice, Antonio Limone, Maria Grazia Volpe, Manuel Lombardi e si concluderà con l’intervento del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Gran finale, a partire dalle ore 20:00, con il concerto del Soul Sound Quartet e una performance artistica nel cortile del Castello, per salutare una giornata all’insegna della bellezza, della partecipazione collettiva e della consapevolezza territoriale.

“Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere al centro il valore delle nostre radici e il potenziale delle aree interne. – ha dichiarato il Presidente del Parco Francesco Iovino – Unire storia, cultura e tecnologie immersive significa costruire una narrazione nuova del nostro territorio, aperta al futuro ma fondata sull’identità.”