Benevento Castelfranco in Miscano, tre denunce per truffa telematica 9 Aprile 2021

I Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una 52enne calabrese, un 28enne originario della Costa d’Avorio ed una 42enne laziale per il reato di truffa in concorso. Le indagini, avviate nello scorso mese di febbraio a seguito della denuncia di un agricoltore locale, hanno consentito di accertare che i truffatori avevano pubblicato su un noto social network un falso annuncio di vendita di un mini escavatore, inducendo il denunciante, a seguito di contrattazioni telefoniche intrattenute sul telefono in uso all’ivoriano, a versare quasi mille euro alla donna calabrese mediante un vaglia postale; il tutto con la complicità della donna laziale, intestataria di una carta di credito su cu i truffatori avevano chiesto un ulteriore pagamento di circa cinquecento euro per delle pretestuose spese di assicurazione, tasse e consegna del mezzo. Ricevuta la prima somma ed al diniego del denunciante ad ottemperare all’ulteriore richiesta di denaro, i malfattori si sono resi irreperibili senza mai consegnargli quanto pattuito. I Carabinieri rinnovano e raccomandano massima attenzione e prudenza nell’effettuare contrattazioni telefoniche ed on-line, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta al numero di pronto intervento “112” o alle Stazioni presenti sul territorio.