Cronaca Castelfranci, vuole assicurare la moto ma incappa in una truffa: denunciati falsi broker 1 Giugno 2021

Castelfranci, vuole assicurare la moto ma incappa in una truffa: denunciati falsi broker. E’ stato stesso il cittadino truffato a segnalare l’episodio ai carabinieri della locale stazione.

L’uomo, ignaro del possibile raggiro, ha anche pagato il premio assicurativo di circa 270 euro, mediante ricarica su carta prepagata. Atteso vanamente di ricevere la documentazione via mail, tramite un’applicazione dello smartphone, ha poi appurato che in effetti la moto non risultava assicurata.

Per questo motivo, ha tentato di ricontattare il sedicente broker assicurativo che si rendeva irreperibile sui contatti forniti.

Solo a questo punto non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappato e non esitava a sporgere denuncia.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei 2 presunti responsabili: si tratta di una 20enne e di un 40enne, entrambi residenti in provincia di Napoli. Alla luce delle evidenze emerse, a loro carico è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre delle offerte oltremodo convenienti.