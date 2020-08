Cronaca In Evidenza Primo Piano Castelfranci, sorpresi di notte nei pressi di villette isolate: foglio di via per due uomini 26 Agosto 2020

Durante un controllo del territorio, a Castelfranci, una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, ha sorpreso due uomini che, in orario notturno, si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate.

Un 40enne e un 35enne di Villaricca, con a carico precedenti penali, alla richiesta da parte degli agenti, non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la loro presenza in quel luogo.

Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, è scattata a loro carico la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.