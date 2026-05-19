Castelfranci, il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio è il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri

La Stazione Carabinieri di Castelfranci ha un nuovo Comandante. È il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio che subentra al Maresciallo Capo Paolo Pastore, trasferito al NAS di Salerno.

37enne originario della provincia di Napoli, nel 2012 è risultato vincitore del concorso per Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, a seguito del quale ha frequentato il corso triennale di formazione, conseguendo la laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza.

Al termine del corso è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Montagnana, in provincia di Padova e nel 2021 ha poi assunto il comando della Stazione Carabinieri di Castelbaldo (PD) prima di approdare in Irpinia alla Stazione di Chiusano San Domenico. Agli inizi di maggio di quest’anno, il Comando Legione Carabinieri “Campania” gli ha affidato l’incarico del Comando della Stazione di Castelfranci (AV), che ricade alle dipendenze della Compagnia Carabinieri di Montella (AV).

Nel corso della carriera, il Maresciallo Capo Francesco Pio Desiderio ha maturato una notevole esperienza in ambito investigativo, ricevendo elogi per brillanti attività portate a termine nel contrasto alla criminalità.