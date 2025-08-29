Castel del Lago, agricoltore trova cadavere di un centauro

VENTICANO- Era uscito per un giro in moto e non ha fatto più ritorno a casa. Un gommista 48enne di Apice, è stato trovato cadavere, nella tarda mattinata odierna, da un giovane agricoltore di Venticano che stava arando i campi, nei pressi di una cunetta ad un chilometro dall’uscita di Castel Del Lago in direzione Benevento. L’uomo ha dapprima visto la moto e poi il cadavere riverso nel terreno. Sul posto la Polizia Stradale e il personale del 118. La salma e’ a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, per accertare le cause del decesso. A partire dalla possibilità che possano essere coinvolti terzi, ovvero un incidente . Anche se non si esclude nessuna ipotesi. Saranno gli accertamenti a stabilire quanto e’ avvenuto.